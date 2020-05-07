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В США владельцы универмагов Neiman Marcus обанкротились вслед за еще двумя сетями

Торговая группа оценила свою задолженность в почти $4 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Американская торговая группа Neiman Marcus, владеющая крупной сетью универмагов, объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей возможность провести реорганизацию деятельности на основании главы 11 закона о банкротстве США. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте группы.

"Neiman Marcus Group LTD LLC сегодня объявила о достижении с большинством своих кредиторов соглашения о финансовой реструктуризации, значительном сокращении долгового бремени, снижении уровня дивидендов и оказании поддержки на время пандемии COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) и не только", - говорится в сообщении.

Группа оценила свою задолженность в почти $4 млрд. Neiman Marcus уже удалось получить от кредиторов $675 млн, чтобы удержаться на плаву, а также заручиться их обещанием выделить еще $750 млн. Группа рассчитывает завершить процедуру реструктуризации и выйти из состояния банкротства "ранней осенью 2020 года". Приостановка работы всех 43 универмагов Neiman Marcus, которая также владеет магазинами Bergdorf Goodman и Last Call, продлено до 31 мая.

Ранее о банкротстве объявили сети универмагов Lord & Taylor и магазинов одежды J. C. Penney.

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