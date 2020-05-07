Власти Костромской области разрешили возобновить работу 3,5 тыс. организаций с 12 мая

"Сегодня в области не работает порядка 3,5 тыс. организаций, которые выпускают разного рода продукцию. Плюс у нас есть индивидуальные предприниматели, их порядка 3,2 тыс. в разных сферах, они тоже на сегодняшний день не работают. Тех, кто не имеет права ходить на работу, в области около 35 тыс. человек. С 12 числа всем этим предприятиям мы разрешаем работать при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, которые прописаны главным санитарным врачом области", - сказал Маков.

КОСТРОМА, 7 мая. /ТАСС/. Приостановившие работу из-за пандемии коронавируса около 3,5 тыс. организаций, а также более 3 тыс. индивидуальных предпринимателей с 12 мая начнут работать в Костромской области. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора региона Юрий Маков.

По его словам, на предприятиях будут проходить проверки соблюдения необходимых мер. При обнаружении нарушений предприятия будут снова закрываться.

Также с 12 мая в регионе смогут начать работу магазины розничной торговли непродовольственной группы, но только имеющие отдельный вход с улицы. Регламентировано количество людей, которые смогут находиться в торговом зале, покупатели и продавцы должны носить маски, не создавать очередей. За несоблюдение мер магазин может быть закрыт.

"Не работают большие ТЦ, учреждения развлечения, общепита, гостиницы. Все, что остается под запретом, остается под запретом до 1 июня. <…> Мы считаем, что все-таки большие ТЦ - это скопления людей, туда приходят просто провести время", - добавил Маков.

В Костромской области с начала пандемии коронавирусом заразились 311 человек, выздоровели 83 человека, умерли трое. За последние сутки в регионе было зафиксировано 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.