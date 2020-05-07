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Минздрав заявил о наличии аналогов из перечня ЖНВЛП у подорожавших препаратов

Цены на них регистрируются в соответствии с законодательством и их необоснованный рост исключен, отметили в ведомстве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Препараты, по которым Росстат отметил рост цен в апреле, имеют аналоги, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Необоснованное завышение цен на препараты из перечня ЖНВЛП исключено, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

По данным Росстата, в апреле из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали медикаменты и медицинские товары. Так, метамизол натрия (отечественный анальгин) подорожал на 8,1%, троксерутин (препарат для лечения болезней вен) - на 8%, линекс (пробиотик) - на 5,7%. При этом в Минздраве РФ отметили, что метамизол натрия, троксерутин и линекс не включены в перечень ЖНВЛП на 2020 год.

"В случае роста цен на лекарственные препараты Федеральная антимонопольная служба России рекомендует обращаться в свои территориальные органы. В то же время хотели бы отметить, что у препаратов, по которым отмечен рост цен, есть аналоги, включенные в перечень ЖНВЛП. Цены на них регистрируются в соответствии с законодательством и их необоснованный рост исключен", - говорится в сообщении. В министерстве не уточнили, какие именно аналоги имеются в виду.

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