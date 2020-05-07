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Amazon намерен продлить приостановку деятельности во Франции до 13 мая

Приостановка работы вызвана разбирательством между компанией и французскими судами

ПАРИЖ, 7 мая. /ТАСС/. Французский филиал компании Amazon намерен продлить приостановку работы ее складов и служб рассылки товаров до 13 мая. Об этом сообщается в распространенном компанией в четверг заявлении.

Данное решение будет вынесено в пятницу на обсуждение производственного совета, в состав которого входят представители руководства компании и представленных на ее предприятиях профсоюзов. Приостановка работы вызвана разбирательством между компанией и французскими судами.

Вынесенный 14 апреля вердикт суда французского города Нантера (к западу от Парижа) обязывал компанию "провести проверку рисков заражения коронавирусом на своих складах", а также "ограничить онлайн-торговлю исключительно товарами первой необходимости". За каждый случай нарушения решения суда компании грозили штрафы по €100 тыс. Апелляционный суд Версаля подтвердил 24 апреля решение суда Нантера.

Дирекция французского филиала компании сообщила 21 апреля, что приняла решение продлить до 25 апреля включительно закрытие в стране своих складов и сортировочных пунктов в ответ на решение суда от 14 апреля. Тогда решение о продолжении периода закрытия складов было связано с тем, что компания ожидала решения апелляционного версальского суда. При этом компания отмечала, что "с самого начала нынешнего беспрецедентного мирового [санитарного] кризиса для Amazon нет ничего важнее, чем обеспечение безопасности ее сотрудников".

В дальнейшем в Amazon было принято решение вести к минимуму свою работу в период до 5 мая, торгуя только товарами, остро необходимыми для населения в условиях пандемии. В четверг руководство французского филиала известило также о том, что "намерено в кассационном суде оспорить решение апелляционного суда Версаля".

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Франция
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