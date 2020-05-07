ОАЭ могут закупить более 4,5 тыс. американских бронеавтомобилей на $556 млн

ТАСС, 7 мая. Государственный департамент США одобрил возможную поставку Вооруженным силам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) более 4,5 тыс. бронеавтомобилей с повышенной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected) стоимостью $556 млн. Об этом в четверг сообщило американское Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).

"Государственный департамент США одобрил возможную поставку ОАЭ до 4 569 бронеавтомобилей класса MRAP семейств MaxxPro, Caiman и M-ATV (MRAP All-Terrain Vehicles) общей стоимостью $556 млн", - проинформировали в DSCA, отметив, что, в случае закупок, техника будет поставляться в рамках программы передачи избыточного военного имущества (EDA).

Как сообщили в агентстве, ОАЭ будут применять новые бронеавтомобили для повышения защищенности войск, защиты наиболее важных объектов инфраструктуры и гуманитарных операций.

Данное уведомление не является свидетельством заключения сделки, подчеркнули в DSCA.