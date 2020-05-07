Биржевые индексы в Нью-Йорке закрылись на позитиве на ожиданиях восстановления экономики

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию сессии в четверг показали позитивную динамику на ожиданиях скорого начала восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Как следует из информации на сайте биржи, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 211,25 пунктов (0,89%), до отметки 23 875,79. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 32,77 пункта (1,15%) и оказался на отметке 2 881,19. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 125,27 пунктов (1,41%), до 8 979,66.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI в конце биржевого дня оказалась на уровне $23,25 за баррель.

Комментируя итоги биржевой сессии, телекомпания CNN отметила, что "инвесторы испытывают оптимизм по поводу предстоящего восстановления экономической активности" и участники рынка "практически проигнорировали данные Министерства труда США о росте числа обращений за пособиями по безработице на 3,16 млн за неделю с 26 апреля по 2 мая".

"Хотя число обращений за пособиями по безработице очень велико, но, как мне представляется, инвесторы испытали в определенной степени облегчение в связи с тем, что этот показатель не оказался еще более высоким", - привела газета The Wall Street Journal мнение руководителя департамента стратегии компании People's United Advisors Джона Конлона.