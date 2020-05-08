В Приморье резидент ТОР первым получил субсидию на строительство инфраструктуры

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития "Михайловский", компания мясного бизнес-направления группы "Русагро", "Русагро-Приморье" первой получила субсидию на создание инфраструктуры. Финансирование из федерального бюджета на строительство хранилища сжиженного углеводородного газа (СУГ) составило 97 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Нашей компании, реализующей проект в ТОРе, удалось создать уникальный прецедент и отработать механизм компенсации затрат, которые мы были вынуждены понести при реализации инвестиционного проекта мясного бизнеса в Приморье. Проектным решением было предусмотрено подведение природного газа к моменту началу пусконаладочных работ на объекте "Комплекс производства комбикормов с элеватором", однако срок газификации сместился. Для своевременной реализации инвестиционного проекта мы были вынуждены внести изменения в проектную документацию и предусмотреть строительство хранилищ", - сказал гендиректор группы "Русагро" Максим Басов, слова которого приводит пресс-служба.

Система автономного газоснабжения необходима компании в качестве источника резервного топлива. Она позволит обеспечивать газовоздушной смесью сжиженного углеводородного газа котельную и зерносушилки. Объект будет работать в случае прекращения подачи основного вида топлива, природного газа, и на начальном этапе, пока не будет введена в эксплуатацию газораспределительная система. Подготовить заявку на получение субсидии и необходимый пакет документов резиденту помогла Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ).

"Возмещение затрат резидентов на развитие инфраструктуры является еще одним важным способом обеспечения инфраструктурой проектов резидентов. Наиболее высокий потенциал данный способ имеет при индивидуальном использовании требуемых объектов одним резидентом. Иногда предпринимателям выгоднее самостоятельно построить инфраструктуру, необходимую для реализации инвестиционного проекта. Мы ожидаем, что в скором времени механизм доведения бюджетных средств до получателей субсидии будет усовершенствован", - приводятся в сообщении слова гендиректора КРДВ Дмитрия Тетенькина.

В частности, механизм планируется улучшить за счет уточнения перечня документов, которые должны предоставить резиденты, выполнившие мероприятия по развитию инфраструктуры ТОР. Минвостокразвития уже направило в правительство РФ проект соответствующего постановления.

Специализация ТОР "Михайловский" - создание новых сельскохозяйственных и промышленных объектов. ТОР расположена на территории трех муниципальных районов - Михайловский, Спасский и Черниговский - и занимает площадь 443,8 тыс. га, в том числе 207 га для размещения агропромышленных производств потенциальных резидентов. Ожидается, что до 2028 года общий объем инвестиций на территории ТОР "Михайловский" достигнет 113 млрд рублей.