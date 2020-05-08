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В Счетной палате рассказали о транспортной доступности Якутска

В ведомстве считают, что одной железной дороги без моста через Лену для круглогодичной транспортной доступности города недостаточно

ТАСС, 8 мая. Проект строительства железной дороги Томмот - Якутск (Нижний Бестях) введенной в эксплуатацию в 2019 году, не достиг основной цели - повышения транспортной доступности Якутска, говорится в сообщении Счетной палаты РФ, опубликованном на сайте ведомства.

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"Изначально проект предусматривал строительство совмещенного моста, то есть автомобильного и железнодорожного мостового перехода через реку Лена в районе Якутска. Но в 2016 году от него отказались и даже исключили из ФЦП "Развитие транспортной системы". Это привело к тому, что цели проекта не достигнуты: круглогодичной транспортной доступности нет", - приводятся в сообщении слова аудитора Валерия Богомолова.

По его мнению, в отсутствие моста через Лену железная дорога Томмот - Нижний Бестях не обеспечила решение всех запланированных задач. Как отметил Богомолов, проект обошелся в 48,7 млрд рублей, из которых 28 млрд предоставил федеральный бюджет, еще 16,7 млрд - республиканский, а остальные - средства внебюджетных источников. При этом итогом крупных инвестиций стала однопутная железная дорога протяженностью 439 км с 5 станциями, 63 мостами и вокзалом. Также на пусковом комплексе построен 21 невостребованный объект.

"На всю излишнюю инфраструктуру затрачено около 1 млрд рублей федеральных средств. Кроме того, в составе незавершенного строительства числятся свыше 500 млн рублей, потраченных на разработку проектной документации на строительство мостового перехода и на выполнение работы по обеспечению подходов к мостовому переходу через реку Лена. Это свидетельствует о неэффективном использовании имущества и ресурсов, созданных в основном за счет средств федерального бюджета. Несмотря на ввод пускового комплекса в эксплуатацию, затраты на него до сих пор учитываются в составе незавершенного строительства", - отметил Богомолов.

Кроме того, аудитор добавил, что при сохранении существующих темпов роста грузоперевозок проектная мощность будет достигнута через 16 лет. Также он указал на препятствие в государственной регистрации пускового комплекса: участники проекта (Росжелдор, правительство Якутии и ОАО "РЖД") до сих пор не определили способ выделения долей и распределения прав на имущество пускового комплекса.

Пассажирские перевозки на участке железной дороги из якутского города Томмот на юге республики до станции Нижний Бестях в центральной части региона были запущены 28 июля 2019 года. Строительство линии велось с 2005 года, ввод объекта ожидался еще в 2012 году. Первый поезд из Нижнего Бестяха в город Нерюнгри отправится 29 июля.

Ленский мост

Строительство моста через Лену вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения - "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн тонн в год.

По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста составит более 3 км, а протяженность подходов - около 11 км. Строительство моста предполагается вести с трех временных островков, которые расположатся в русле реки. Для проведения работ предполагается привлечение флота Ленского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства.

Точный размер капитальных затрат будет определен по итогам проектирования и прохождения федеральной государственной экспертизы. Внебюджетные средства могут составить порядка 30 млрд рублей. Жизненный цикл проекта - 25 лет. Из них шесть лет отведены на проектирование и строительство и 19 лет на эксплуатацию концессионером. В феврале 2020 года власти Якутии сообщили, что на возмещение затрат концессионера при проектировании и строительстве моста республика направит 20,2 млрд рублей.

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