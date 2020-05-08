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ФТС успешно протестировала систему спутникового слежения за грузами из Европы в Азию

Как сообщили в ведомстве, "дальнейшее применение системы отслеживания перевозок товаров на мультимодальных маршрутах позволит расширить транзитные возможности России"

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба РФ успешно протестировала механизм отслеживания транзитных грузов, перевозимых из Европы в Азию через морские порты РФ, сообщает в пятницу пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Первая партия из 37 контейнеров, прошедшая новым транзитным маршрутом Северная Европа - Азия через Транссиб, 20 апреля была отправлена из приморского порта Восточного в Республику Корею и Японию. Новый маршрут позволяет сократить время доставки грузов между Европой и Азией более чем в два раза.

"Впервые перемещение контейнера через Россию новым маршрутом, включая территорию морских портов, контролировалось в режиме онлайн. 5 мая 2020 года 40-футовый контейнер компании Maersk с промышленной продукцией прибыл в порт "Восточный" (Приморский край). В Россию он был ввезен из Финляндии 20 апреля 2020 года через "Большой порт Санкт-Петербург". На контейнер были наложены электронные навигационные пломбы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что путь контейнера по территории России занял 16 суток. В ходе эксперимента были протестированы механизмы сбора, обработки и передачи информации о передвижении контейнера, активации и деактивации пломбы, а также реагирования на нештатные ситуации. Информация о маршруте и состоянии электронной пломбы была доступна в онлайн-режиме всем участникам процесса перевозки.

"Дальнейшее применение системы отслеживания перевозок товаров на мультимодальных маршрутах позволит расширить транзитные возможности России, повысить скорость и безопасность таких поставок", - приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя ФТС России Руслана Давыдова.

Новый маршрут действует в рамках пилотного проекта, который реализуют ФТС России и Maersk. Проект направлен на организацию оперативного оформления международных транзитных перевозок в составе контейнерных поездов по маршруту Европа - Азия и включен в глобальное линейное расписание Maersk под кодом АЕ19. Маршрут позволяет сократить время доставки грузов между Азией и Европой до 18-20 суток против 42-45 суток при традиционном морском пути через Суэцкий канал.

Теги
ЯпонияРоссияРеспублика Корея
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