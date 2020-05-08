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Биткойн впервые с февраля 2020 года превысил отметку $10 тыс.

Стоимость биткойна достигала $10,071
Описание
© AP Photo/Kin Cheung

ТАСС, 8 мая. Курс биткойна в пятницу впервые с февраля этого года преодолел психологический рубеж $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 03:17 мск курс биткойна пошел на спад и торгуется на уровне $9,930 (+8,19%). В 02:47 мск стоимость биткойна достигала $10,071.

Максимальной стоимости $20 тыс. биткойн достигал в декабре 2017 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткойнов.

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