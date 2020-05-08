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Экспорт Тюменской области в денежном выражении сократился более чем в два раза в 2019 году

Сокращение объясняется не падением объема поставляемых товаров, а сменой юридических лиц экспортеров

ТАСС, 8 мая. Показатель экспорта Тюменской области, согласно отчету губернатора о результатах деятельности правительства региона в 2019 году, сократился более чем в два раза и составил 1,8 млрд долларов. Об этом сообщил ТАСС директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства регионального правительства Леонид Остроумов.

"Есть ряд моментов, связанных с крупными экспортерами, которые на эти цифры повлияли: это касается места и способа экспорта. Условно говоря, когда они раньше экспортировали через тюменские подразделения, то теперь они занимаются той же самой деятельностью, но осуществляют это через Москву или Санкт-Петербург. Продукция та же самая, производитель тот же самый и экспорт осуществляется в сопоставимых объемах, но показатель в цифрах выражается таким образом. Получается, изменилось юридическое лицо, которое позиционируется как экспортер", - сказал Остроумов.

При этом в отчете отмечается, что в области выросло число экспортеров. Если в 2016 году их было 138 (из них 80 - субъекты МСП), то по итогам 2019 года - 218 (в том числе 143 - субъекты МСП).

По данным отчета, за 2019 год экспорт Тюменской области превысил 1,8 млрд долларов, в том числе несырьевой неэнергетический экспорт - 706,4 млн долларов. По итогам 2018 года этот показатель составил 3,8 млрд долларов, объем несырьевого неэнергетического экспорта - 1,2 млрд долларов.

Теги
РоссияТюменская область
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