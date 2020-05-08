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"Известия": план внедрения беспилотных автомобилей до 2023 года представили в кабмин

Дорожную карту поэтапного внедрения в России беспилотников разработали "Яндекс" и Сбербанк при участии "ГАЗа" и "КамАЗа"
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. "Яндекс" и Сбербанк при участии "ГАЗа" и "КамАЗа" разработали дорожную карту поэтапного внедрения в России беспилотников, в соответствии с которой РФ к началу 2023 года должна быть полностью готова использовать на дорогах общего пользования беспилотные автомобили для перевозки людей и грузов без инженера-оператора в салоне. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ, направленный в апреле в профильные министерства.

По данным издания, предложенный компаниями план состоит из трех этапов, включающих в себя 27 пунктов, большая часть которых, по информации "Известий", была поддержана в Минэкономразвития РФ. До октября 2020 года предлагается внести правки в постановление правительства и расширить возможности тестирования высокоавтоматизированных транспортных средств, предоставив возможность испытывать их на закрытых территориях уже без человека в салоне. Кроме того, предполагается разрешить коммерческую эксплуатацию беспилотных машин.

Как сообщает издание, к сентябрю планируется внести в Госдуму законопроект, подробно описывающий права и обязанности всех участников процесса. Также предполагается осуществить разработку до конца 2020 года рекомендаций по расследованию дорожно-транспортных происшествий с участием машин без водителя, а в 2021 году - условий страхования для них. В нынешнем году также предлагается создать в РФ не менее двух тестовых зон с покрытием 5G для испытания полностью беспилотных машин.

По данным "Известий", разработанный план также предусматривает, что закон об эксплуатации беспилотных транспортных средств примут в следующем году, тогда же в тестовом режиме разрешат оказывать коммерческие услуги автомобилями без водителей. Помимо этого, до декабря 2021 года должны быть определены требования к дорожной инфраструктуре для автоматизированного транспорта. К этому же сроку предлагается разработать меры поддержки для производителей и эксплуатантов беспилотников и меры по популяризации таких машин в обществе.

В соответствии с дорожной картой, к декабрю 2022 года планируется внести все необходимые поправки в законодательство, в том числе и в правила дорожного движения, а также установить единые требования по допуску беспилотников на дороги стран Таможенного союза. Также предлагается утвердить условия сертификации автономного транспорта, оценки систем контроля за автоматизированными грузовиками и внедрить базовые принципы взаимодействия беспилотников друг с другом и дорожной инфраструктурой.

Кроме того, планируется создание в городах-миллионниках тестовых зон для отработки взаимодействия беспилотных машин с цифровой инфраструктурой, дополнительных полигонов для ускоренной сертификации автономного транспорта, обеспечить покрытие ключевых магистралей связью не ниже LTE (4G), а также инфраструктуру для мониторинга движения беспилотников и достаточное число ремонтных бригад для них.

Реакция ведомств

Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко сообщила изданию, что ведомство принимает участие в разработке плана по выводу беспилотников на дороги во взаимодействии с Минтрансом. Она отметила, что ключевую роль в развитии таких транспортных средств будет играть федеральный проект "Искусственный интеллект", утверждение которого ожидается в скором времени.

В Минтрансе подтвердили факт получения проекта, однако не сказали, поддерживают ли концепцию, предложенную участниками рынка. По словам представителя министерства, на данный момент министерство занимается подготовкой консолидированной позиции с учетом мнения других ведомств для передачи в правительство России.

Как налажена работа на данный момент?

Сейчас в ряде регионов РФ проводится эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, он рассчитан на три года. При этом в автомобиле всегда находится инженер-испытатель. На данный момент в рамках эксперимента, который стартовал в конце 2018 года, беспилотные авто "Яндекса" уже проехали более 3 млн км по городским дорогам. Все беспилотные автомобили четвертого уровня автономности (предполагает высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя и участие водителя не требуется, за исключением особых обстоятельств).

В июне 2019 года "Яндекс" вывел на дороги Москвы первые пять беспилотных авто, до нынешнего момента компания сертифицировала и начала тестировать еще более сотни беспилотных автомобилей.

Сервис беспилотного такси был запущен в Иннополисе 28 августа 2018 года. На этапе тестирования системы за рулем машины никого нет, но в салоне всегда находится инженер-испытатель. Он сидит на переднем пассажирском сидении и следит за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме.

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