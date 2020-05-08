Еврейская АО получила более 1,1 млрд рублей из федерального бюджета

ТАСС, 8 мая. Власти Еврейской автономной области получили более 1,1 млрд рублей федеральных средств для обеспечения сбалансированности бюджета и уже начали выплаты по кредиторской задолженности. Об этом сообщило управление по внутренней политике правительства области в пятницу.

"Министерство финансов РФ поддержало временно исполняющего обязанности губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна и выделило региону 1,13 миллиарда рублей на сбалансированность бюджета субъекта, в том числе 200 миллионов на погашение кредиторской задолженности, которая у региона накопилась за прошлые годы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кредиторскую задолженность уже начали гасить за счет этих средств. Получателям направлены 121,8 млн рублей, около 60 млн рублей направлены в сферу ЖКХ. Несбалансированность бюджета в ЕАО в числе прочего, не позволила региону подготовиться к отопительному сезону.

На территории области с осени прошлого года действует режим ЧС из-за проблем с отоплением, в населенных пунктах возникали сбои с поставками угля и мазута, из-за чего неоднократно падала температура в домах. Как уточнили ТАСС в управлении жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области, отопительный сезон в ЕАО практически завершен. В населенных пунктах, где были наиболее проблемные котельные и теплосети, идут ремонтные работы.

В сообщении областного правительства отмечается, что за счет полученных средств погашена также часть задолженности региона перед РЖД по пригородному железнодорожному сообщению за предыдущие годы. "Кроме того, средства, полученные из федерального бюджета, будут направлены на своевременные социальные выплаты и зарплаты сотрудников бюджетной сферы до конца года. Необходимый объем финансирования также направлен в фонд обязательного медицинского страхования", - говорится в распространенном релизе.