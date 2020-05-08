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Пандемия коронавируса нового типа

Титов предложил уменьшить 90%-процентный порог сохранения штата для субсидий бизнесу

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей добавил, что российские предприниматели надеются, что в готовящиеся правительством третий и четвертый пакет помощи войдут меры поддержки спроса

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Порог сохранения не менее 90% штата, необходимый для предоставления финансовой поддержки на зарплаты сотрудникам в малых и средних предприятиях, в период коронавируса должен быть скорректирован в сторону уменьшения. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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"Работодатели все чаще говорят, что параметр по сохранению не менее 90% рабочих мест к 1 апреля является очень жестким. Правительство России принимает меры поддержки с некоторым временным лагом. Мы предлагали параметр в 90% в конце марта, и на ту пору он был актуальным. Вообще, предлагалось разрешить отправлять сотрудников в отпуск с сохранением содержания в 1 размере МРОТ, с его последующей компенсацией. Если бы работодатели знали о существовании такой меры поддержки, то, конечно, не стали бы увольнять людей. А когда об этих выплатах стало известно, бизнес уже вынужден был оптимизировать все расходы. Конечно, сейчас стоило бы показатель откорректировать в сторону уменьшения", - сказал Титов.

Он добавил, что российские предприниматели надеются, что в готовящиеся правительством третий и четвертый пакет помощи войдут меры поддержки спроса, в частности, выплата дополнительных денег напрямую сотрудникам всех пострадавших предприятий в размере двух МРОТ.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Правительство РФ ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес как одна из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей, или 1,2% ВВП на первый антикризисный план по борьбе с коронавирусом.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичПандемия коронавируса нового типа
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