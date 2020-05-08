Минюст разрабатывает проект о привлечении бизнеса к труду осужденных на сельхозземлях

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции России разрабатывает законопроект о вовлечении в оборот находящихся в пользовании учреждений уголовно-исполнительной системы сельскохозяйственных земель и привлечении бизнеса для трудовой адаптации осужденных на данных участках. Об этом говорится в официальном ответе Минюста на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

"С целью проработки вопроса о вовлечении в оборот сельскохозяйственных земель, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы на праве бессрочного пользования, Минюстом России по предложению ФСИН рассматривается вопрос о разработке проекта федерального закона", - говорится в документе, подписанном главой Минюста РФ Константином Чуйченко.

"Положения проекта закона направлены на привлечение индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций к трудовой адаптации осужденных, а также решение вопроса по увеличению использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных исправительным учреждениям на праве постоянного пользования, путем заключения с индивидуальными предпринимателями или коммерческими организациями договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности)", - подчеркивается в ответе министерства.

Кроме того, согласно документу, в целях совершенствования исполнения наказания в виде принудительных работ ведомство разработало проект приказа, которым предлагается создавать изолированные участки, функционирующие как исправительные центры, не только на принадлежащих исправительным учреждениям объектах, но и на базе федерального, регионального и муниципального имущества, а также имущества организаций различных форм собственности.

Ранее Совфед одобрил закон о праве бизнесменов арендовать производственные помещения учреждений ФСИН без торгов, если ранее они были признаны несостоявшимися.