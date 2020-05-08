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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: большинство россиян при заказе продуктов сталкивались с проблемами

По данным экспертов, самые частые жалобы - отсутствие нужных товаров в наличии и невозможность заказать доставку на ближайшее удобное время

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Большинство россиян при заказе продуктов сталкивались с проблемами. Об этом говорится в сообщении Роскачества со ссылкой на данные опроса аналитического центра НАФИ.

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"Большинство россиян, которые заказывали продукты с доставкой на дом, сталкивались с рядом проблем (76%)", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, самые частые жалобы - отсутствие тех или иных товаров в наличии (58%) и невозможность заказать доставку на ближайшее удобное время (54%). Реже жаловались на задержку доставки, неукомплектованность заказов и доставку поврежденных продуктов или продуктов низкого качества. Несмотря на проблемы с доставкой, большинство россиян, пользующихся этими услугами, продолжат использовать сервисы доставки после снятия ограничений, связанных с коронавирусом (71%). Есть и те, для кого доставка продуктов питания, - временная мера (29%), и после пандемии они планируют вернуться к привычным походам по магазинам.

В Роскачестве также сообщили о том, что большинство российских интернет-пользователей (67%) за время самоизоляции совершали покупки онлайн, а каждый четвертый (26%) заказывал доставку продуктов питания на дом. При этом 13% россиян отметили, что начали пользоваться услугами доставки продуктов питания недавно, во время самоизоляции. Столько же (13%) указали, что пользовались услугой доставки продуктов ранее и продолжают пользоваться сейчас.

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в период с 24 по 27 апреля 2020 года Опрошено 900 человек. Выборка репрезентирует интернет-аудиторию РФ с применением квотирования на пол, возраст и географию.

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Помимо всероссийского опроса, проведенного совместно с НАФИ, Роскачество весь апрель принимало от потребителей обращения и выясняло, что в четверти случаев онлайн-покупатели жалуются на отсутствие в интернет-магазинах санитарно-гигиенических масок и антисептиков для рук. Среди продуктов питания, отсутствие которых люди отмечали чаще остальных, - молоко, куры и овощи.

Эксперты также отмечают, что четверть обращений были связаны с неудачным опытом совершения онлайн-заказа - виной тому отсутствие свободных интервалов доставки, необходимых потребителям продуктов, и невозможность осуществления доставки в выбранный район. Среди других причин для обращений - скудный выбор продуктов для заказа, некачественные замены в заказах и опоздания курьеров.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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