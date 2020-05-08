Бюджет Карелии из-за пандемии может недополучить 10 млрд рублей в 2020 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 мая. /ТАСС/. Объем недополученных в 2020 году доходов в бюджет Карелии из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер, введенных для борьбы с ней, может достичь 10 млрд рублей, сообщили в пятницу ТАСС в министерстве финансов республики.

Для снижения размера потерь в доходах в Карелии продолжается работа по оценке важности расходов, также регион рассчитывает на финансовую помощь из федерального центра для поддержания сбалансированности бюджетных показателей. Точная сумма пока не называется.

Согласно данным на сайте регионального минфина, доходы бюджета республики на 2020 год запланированы на уровне 66,5 млрд рублей при расходах в 69,9 млрд рублей.

По последним данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии подтверждены 125 случаев коронавируса, выздоровели 22 пациента.