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Пандемия коронавируса нового типа

Минтруд и Минфин проработают вопрос о дополнительной поддержке семей с детьми в пандемию

В частности, речь идет о семьях, в которых родители потеряли работу или доход которых ниже прожиточного минимума

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду совместно с Минфином проработать возможность предоставления дополнительных мер поддержки семьям с детьми, в которых родители потеряли работу или доход которых ниже прожиточного минимума, многодетным семьям в трудных ситуациях, а также семьям с детьми с инвалидностью.

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"Минтруду России совместно с Минфином России... представить предложения о целесообразности предоставления дополнительных мер поддержки в период распространения новой коронавирусной инфекции семьям с детьми в случае, если один или оба родителя потеряли работу либо среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума", - говорится в протоколе поручений вице-премьера по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, опубликованном в пятницу на сайте совета.

Также возможность предоставления дополнительных мер поддержки должна быть рассмотрена в отношении семей с детьми с инвалидностью и многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией. Речь идет об обеспечении средствами индивидуальной защиты, продуктами, электронными устройствами для поддержки обучения детей в дистанционном режиме.

Кроме того, Минтруд, Минэкономразвития и Минстрой должны представить предложения по гуманитарной помощи и дополнительным социальным выплатам семьями с детьми с инвалидностью, инвалидами старше 18 лет с ментальными нарушениями. Ведомства должны проработать компенсацию части затрат гостиницам при организации на их базе размещения граждан с детьми, попавшим в трудную ситуацию (потерявшие жилье, ставшие жертвами домашнего насилия), а также вопрос предоставления жилья семьям с детьми, потерявшим возможность оплачивать арендуемую жилплощадь.

Срок выполнения поручений - 15 мая.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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