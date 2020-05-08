Эксперты: рост глобального спроса на нефть может возобновиться не раньше 2021 года

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Восстановление спроса на нефть в мире идет очень медленными темпами, и рост может возобновиться не раньше 2021 года, считают эксперты консалтинговой компании The Boston Consulting Group.

По их подсчетам, даже к концу 2020 года падение спроса в годовом выражении все еще будет иметь место, хоть и в меньшей степени, чем во втором квартале. В таких обстоятельствах странам ОПЕК+, возможно, придется сократить добычу гораздо больше, чем это обусловлено вступившим в мае соглашением, по которому они снижают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае - июне и на 7,7 млн баррелей в сутки до конца года.

"За исключением Ирака во время санкций ООН в 1990-х годах, ни один из членов ОПЕК+ не сталкивался с падением спроса такого масштаба ранее", - пишут в исследовании эксперты компании. По их мнению, никому из нефтедобывающих стран не удастся избежать сокращения бюджета, "поскольку цены не восстановятся в достаточной мере, чтобы это не отразилось на бюджетных поступлениях как минимум до 2021 года".

Рынок нефти находится не только под влиянием пандемии коронавируса, но и последствий ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией, говорит управляющий директор и партнер BCG Владимир Рогов. По его мнению, накопленные в результате этих действий запасы нефти будут оказывать влияние на спрос и, следовательно, цены еще в течение трех лет. "Так что к уровню цен в $30 за баррель можно начинать привыкать", - предупреждает он.

Нефтегазовые компании активно перестраиваются в текущих реалиях. Многие из них сохранят удаленный режим работы для части сотрудников и после снятия карантинов, отметил он. "Мы уже сейчас обсуждаем с клиентами отсутствие потребности в больших офисных пространствах. Многие вещи, связи и процедуры, для которых раньше требовалось физическое присутствие, сейчас перешли в онлайн и, скорее всего, в этом режиме и останутся", - уверен Рогов.

При этом многие инвестпроекты, даже авторизованные до кризиса, могут быть пересмотрены. "Вероятнее всего, добыча тяжелой нефти в Канаде практически полностью остановится, новые сланцевые проекты частично, в зависимости от бассейнов, тоже не будут активно развиваться, под давление могут попасть и наши планы в Арктике, а также, потенциально, развитие баженовской свиты. В условиях текущих цен очень сложно набрать необходимый масштаб для обеспечения экономической эффективности процесса", - заключил управляющий директор и партнер BCG.