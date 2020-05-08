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Никитин: строительство трассы "Москва - Казань" поможет развитию юга Нижегородской области

Новая трасса пройдет в семи районах и двух городских округах региона

ТАСС, 8 мая. Строительство скоростной автотрассы М-12 "Москва - Казань", которая станет частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай", положительно скажется на развитии южных районов Нижегородской области и повысит их инвестиционную привлекательность. Такое мнение в пятницу высказал ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В семи районах и двух городских округах, где пройдет новая трасса, живут около 185 тыс. человек, работают около 2 тыс. крупных и средних предприятий и организаций. Безусловно, проблемы с транспортной доступностью сдерживают развитие юга области. С появлением международного транспортного коридора инвестиционная привлекательность этих районов может дополнительно вырасти", - отметил Никитин. Он добавил, что создание трассы также повысит туристическую привлекательность юга области.

По словам Никитина, власти региона находятся на постоянной связи с заказчиком строительства трассы - ГК "Автодор". "В Нижегородской области продолжается работа по планировке территорий", - добавил он.

Согласно постановлению правительства РФ от 1 мая, строящаяся трасса М-12 "Москва- Нижний Новгород - Казань" включена в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

О проекте

Проект трассы "Москва - Казань" включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и является частью создаваемого транспортного коридора "Европа - Западный Китай".

Полностью трасса будет построена в 2027 году, общий объем финансирования составит 730 млрд руб.

Ранее сообщалось, что госкомпания "Автодор" ищет возможность за счет частных средств построить трассу раньше намеченных сроков.

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РоссияНижегородская областьТатарстан
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