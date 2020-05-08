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Россия направила в Венесуэлу партию инсулина

Обратным рейсом самолет компании "Герофарм" привезет граждан России и стран СНГ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Самолет российской компании "Герофарм" с партией инсулина на борту вылетел в Венесуэлу, обратным рейсом борт привезет граждан России и стран СНГ, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"Зафрахтованный российской компанией "Герофарм" самолет вылетел в Венесуэлу с очередной партией жизненно важных препаратов инсулина. 9 мая на обратном рейсе в Россию вылетят граждане Российской Федерации и стран СНГ, которые из-за отмены пассажирских авиаперевозок не могли вылететь домой - туристы, граждане, длительное время проживающие в Венесуэле, а также сотрудники российских компаний", - говорится в сообщении.

Минпромторг отмечает, что основные расходы за фрахт борта Каракас - Москва компания "Герофарм" взяла на себя, каждый пассажир получит билет на рейс бесплатно.

"Герофарм" - единственный поставщик инсулинов в Венесуэлу, до конца 2020 года поставит в страну более 5 млн упаковок продукции, говорится в сообщении.

Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, реализация стратегии "Фарма 2020" помогла РФ создать собственную отрасль, накопить достаточно компетенций и заложить основу для развития независимых от импорта производств лекарственных средств на территории страны. "Так, российский сегмент препаратов для терапии сахарного диабета не только стабилен на домашнем рынке, но может даже в текущей ситуации без труда обеспечивать экспортные объемы - это демонстрирует пример поставок инсулина в Венесуэлу", - отметил он.

"Герофарм" занимает первое место в РФ по объемам продаж среди производителей генно-инженерных инсулинов человека, обеспечивает 36% потребности РФ в них.

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ВенесуэлаРоссия
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