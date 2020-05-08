Минкомсвязь допустила убыточность российского IT-бизнеса уже во II квартале

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российский IT-бизнес может стать убыточным уже во втором квартале, если не будут приняты меры по его поддержке, предложенные ранее Минкомсвязью. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на письмо, направленное министерством в аппарат правительства и Минэкономразвития.

В своем обращении (копия также имеется в распоряжении ТАСС, его подлинность подтвердили в Минкомсвязи) министерство перечислило ряд мер, которые необходимо принять, чтобы не допустить стагнации в отрасли из-за пандемии коронавируса. Среди них - снижение НДС до 0% со второй половины 2020 года и до 2024 года, рассрочка на три года по уплате НДФЛ за вторую половину 2020 года, а также снижение страховых взносов до 0% от фонда заработной платы во второй половине 2020 года.

Если эти меры не будут введены, считают в Минкомсвязи, валовая добавленная стоимость отрасли IT в 2020 году снизится почти на 100 млрд рублей по сравнению с 2019 годом (падение на 10% в номинальном и на 15% в реальном выражениях). При этом средняя численность работников сферы IT во втором полугодии 2020 года снизится на 27 тыс. человек относительно уровня 2019 года и вернется к докризисному уровню только к 2024 году.

Кроме того, с 11% в 2019 году до 4% во втором квартале 2020 года снизится интенсивность инвестиций. "Высокая кредитная нагрузка (более 216 млрд рублей на конец 2019 года по крупным и средним организациям отрасли) будет дополнительным негативным фактором для развития отрасли в условиях кризиса. Прибыль от продаж уже во втором квартале 2020 года может снизиться до нуля, что приведет к отрицательной чистой прибыли после выплаты процентов по кредитам и других отчислений", - констатировали в Минкомсвязи.

В министерстве отметили, что при условии реализации предложенных мер поддержки у организаций IT-сферы появятся дополнительные средства, которые будут направлены на стимулирование спроса за счет снижения цен на продукцию отрасли, на инвестиции в основной капитал и на сохранение в 2020 году и увеличение в 2021 году средней численности работников при одновременном сохранении достойного уровня оплаты труда.