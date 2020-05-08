РБК: банки не начали открывать счета клиентам в удаленном режиме

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Крупнейшие банки РФ не предоставили клиентам возможность открывать счет без личной идентификации в отделении банка. Об этом в пятницу сообщает издание РБК.

По информации издания, в ряде кредитных организаций, в частности, в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке сообщили, что клиент может открыть счет только в отделении банка или же заказав карту онлайн. В этом случае ее доставит курьер, который и проведет идентификацию клиента. При этом в Сбербанке и Райффазенбанке пояснили РБК, что не отмечают значительного интереса граждан к открытию счетов.

В свою очередь, в Банке России сообщили изданию, что кредитные организации начнут открывать счета в удаленном режиме тогда, когда услуга будет востребована клиентами. При этом представитель регулятора добавил, что кредитные организации располагают техническими возможностями для предоставления подобных услуг и могут получить информацию о клиенте с помощью современных средств связи.

Ранее ЦБ РФ разрешил кредитным организациям до 1 июля 2020 года открывать счета клиентам дистанционно. Данная мера распространяется на счета, открытые с целью проведения социально значимых платежей. ЦБ РФ также временно смягчил требования для банков по идентификации клиентов для проведения сделок по ипотеке удаленно.