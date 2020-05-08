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ЦБ прекратит размещение купонных облигаций

Такое решение Банк России принял на фоне снижения профицита ликвидности

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Банк России с 12 мая прекратит проводить аукционы по размещению купонных облигаций ЦБ РФ на фоне снижения профицита ликвидности банковского сектора, говорится в сообщении регулятора.

"В условиях снижения структурного профицита ликвидности и потребности в абсорбировании устойчивой части избыточного уровня ликвидности банковского сектора Банк России принял решение не проводить с 12.05.2020 аукционы по размещению 33-го выпуска купонных облигаций Банка России (далее - КОБР). Это решение позволит обеспечить большую гибкость при абсорбировании Банком России ликвидности с помощью своих основных операций - недельных депозитных аукционов", - указано в сообщении.

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