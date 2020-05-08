ЦБ прекратит размещение купонных облигаций

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Банк России с 12 мая прекратит проводить аукционы по размещению купонных облигаций ЦБ РФ на фоне снижения профицита ликвидности банковского сектора, говорится в сообщении регулятора.

"В условиях снижения структурного профицита ликвидности и потребности в абсорбировании устойчивой части избыточного уровня ликвидности банковского сектора Банк России принял решение не проводить с 12.05.2020 аукционы по размещению 33-го выпуска купонных облигаций Банка России (далее - КОБР). Это решение позволит обеспечить большую гибкость при абсорбировании Банком России ликвидности с помощью своих основных операций - недельных депозитных аукционов", - указано в сообщении.