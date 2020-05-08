Более 10 млн т грузов было перевезено по Севморпути с начала 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Объем грузов, перевезенных по Северному морскому пути (СМП) в январе - апреле 2020 года, составил 10,05 млн т. Данный показатель увеличился на 4,5% по сравнению с объемом грузоперевозок за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении, размещенном на странице Росморречфлота в Instagram.

Ранее исполняющий обязанности руководителя администрации СМП Николай Монько сообщил ТАСС, что в 2020 году ожидается умеренный прирост грузоперевозок по Севморпути.

"За январь - апрель перевезено 10,05 млн т грузов, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

По информации администрации СМП, в 2019 году общий объем грузоперевозок по СМП составил 31,5 млн т. Таким образом, объем грузоперевозок в акватории в прошлом году увеличился на 56,7% (объем грузоперевозок в 2018 году составил 20,1 млн тонн). Объем транзитных грузоперевозок в 2019 году вырос почти на 41,9% и составил 697,2 тыс. тонн (в 2018 году 491,3 тыс. тонн). Основными пунктами, через которые осуществлялись грузоперевозки по СМП в 2019 году, стали порты Сабетта (20,5 млн тонн), Дудинка (1,5 млн тонн) и терминал вблизи мыса Каменный (7,7 млн тонн).

Северный морской путь (СМП) - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

Согласно стратегии развития Арктики до 2025 года, проект которой 7 мая Минвостокразвития внесло на рассмотрение правительства, запланирован значительный рост по объему перевозок по Северному морскому пути. Если в 2018 году они составили 20,1 млн т, то к 2024 году объемы перевозимых грузов возрастут до 80 млн т, к 2030 году - до 120 млн т, к 2035 году - до 160 млн т. В том числе объемы транзитных перевозок достигнут 10 млн т в 2035 году.