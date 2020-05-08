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ВЭБ.РФ приобретет около 20% в КБ "Стрелка"

Сумма сделки не указывается

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. ВЭБ.РФ решил приобрести около 20% акций консультанта в области городского хозяйства КБ "Стрелка". Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Руководство ВЭБ.РФ приняло решение о приобретении доли в ООО "КБ Стрелка" в размере около 20% <…> Мы рассматриваем эту сделку в двух аспектах. Во-первых, как приобретение высококлассной компетенции по развитию городской экономики, которая является одним из приоритетных направлений для ВЭБ.РФ как института развития. Во-вторых, как долгосрочную инвестицию", - отмечается в сообщении. Сумма сделки не указывается.

КБ "Стрелка" - российский консультант в области городского развития. Компания предлагает услуги по пространственному, экономическому и технологическому развитию городов.

В августе 2019 года глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщал, что госкорпорация в настоящее время рассматривает 109 проектов в 45 российских городах в сфере градостроительства и развития городской среды.

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