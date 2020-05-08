Правительство предлагает направлять конфискованный спирт на переработку

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Правительство России предлагает направлять конфискованный спирт на переработку. Соответствующий законопроект правительство внесло 7 мая, следует из базы законопроектов на сайте Госдумы.

"В случаях и порядке, установленных правительством Российской Федерации, изъятые или конфискованные этиловый спирт и спиртосодержащая продукция, и (или) явившиеся предметом административного правонарушения, направляются на переработку и (или) использование", - говорится в документе.

При этом, как уточняется в документе, изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, обычно являются предметом административного правонарушения, а также сырье, полуфабрикаты, производственная, транспортная, потребительская тара (упаковка), этикетки, средства укупорки потребительской тары, используемые для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, федеральные специальные марки и акцизные марки (в том числе поддельные) для маркировки алкогольной продукции, подлежат уничтожению по решению суда.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин со ссылкой на официальный ответ Минфина РФ сообщил о том, что конфискованный спирт, который есть на складах Росспиртпрома, оказался не востребован среди российских регионов для производства антисептиков в условиях пандемии коронавируса. При этом, добавил Рябухин, в Росалкогольрегулировании заявили о готовности рассмотреть заявления о выдаче таких лицензий. По словам сенатора, в данный момент объемы производства медицинского спирта российскими заводами в несколько раз превышают потребность в нем. До этого сенатор заявил ТАСС, что глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин и генеральный директор Росспиртпрома Айрат Гаскаров подтвердили готовность предоставить субъектам РФ до 30 млн литров находящегося на складах спирта для производства антисептиков в условиях коронавируса, если у регионов существует соответствующая потребность.

В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств. Закон запрещает организациям оптовой торговли лекарственными средствами реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Производство этилового спирта для выпуска фармацевтической субстанции включается в перечень лицензируемой деятельности. Лицензия предусматривает право организации на производство этилового спирта исключительно для медицинских целей.