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Власти Коми ожидают, что после пандемии в Москве вернутся к планам развития Инты и Воркуты

Также региональные власти продолжат лоббировать присвоение статуса арктических территорий Усинску, Инте и Усть-Цилемскому району

СЫКТЫВКАР, 8 мая. /ТАСС/. Власти Республики Коми рассчитывают, что федеральные министерства и ведомства вернутся к рассмотрению комплексного плана развития моногородов Воркуты и Инты после пандемии. Об этом рассказал ТАСС врио главы республики Владимир Уйба.

В августе 2019 года президент России Владимир Путин дал поручение разработать и утвердить до конца 2019 года планы развития моногородов Воркуты и Инты, обратив особое внимание на поддержку занятости населения, определение перспектив развития угледобычи и на финансовое обеспечение этих планов.

"Наши предложения и по Воркуте, и по Инте сейчас в Минэкономразвития России. Нужно понять, насколько ресурсы федерального бюджета и планы инвесторов сегодня позволят продолжить работу в этом направлении", - сказал Уйба.

Он подчеркнул, что будут искать все возможности, чтобы вернуться к обсуждению этих программ на федеральном уровне. "По Инте основная сложность - найти альтернативную градообразующую основу, поскольку "Интауголь" ликвидирован. В Воркуте в долгосрочной перспективе по достижении предельных объемов угледобычи также возникнут проблемы. Взаимодействуем с Минвостокразвития России, обратились к заместителю председателя правительства РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу", - сообщил он.

В частности, регион просит включить в план инвестиционных проектов по угледобыче освоение шахтного поля Усинского месторождения в Воркутинском районе. "Просим 73 млрд рублей [на запуск освоения месторождения]... Мы рассчитали, что для переселения работников ликвидируемого предприятия из Инты нужно 2,7 млрд рублей. Для государства это сравнительно немного, а для нас - это программа, которая крайне необходима", - пояснил Уйба.

Кроме того, региональные власти продолжат лоббировать присвоение статуса арктических территорий ряду муниципалитетов - Усинску, Инте и Усть-Цилемскому району.

О Воркуте и Инте

По оценкам Минпрома Коми, нынешние запасы позволят вести угледобычу в Воркуте до 2037 года. Однако, если ничего не предпринимать, не развивать действующие шахты и не строить новые, то в 2037 году добыча угля снизится в Воркуте с нынешних 11 млн т до 0,2 млн, а производство угольного концентрата упадет до 0,1 млн т. В случае развития действующих шахт без строительства новых добыча угля составит к 2037 году 4,6 млн т, производство концентрата - 2,3 млн. Все дальнейшие шаги зависят от решений на федеральном уровне, на строительство новой шахты для освоения Усинского угольного месторождения потребуются десятки миллиардов рублей инвестиций и порядка 10 лет.

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Республике Коми с населением около 74 тыс. человек, четвертый по величине за северным полярным кругом, опорная зона Арктики РФ. В состав городского округа Воркута входит семь населенных пунктов - город и поселки. Практический весь добываемый в Воркуте уголь поставляется на Череповецкий металлургический комбинат.

Ситуация в приполярной Инте намного сложнее. Там добывают только энергетические угли. Спрос на них, по прогнозу Минэнерго России, в ближайшие годы не предвидится.

Перспективный для Инты проект реализует ООО "Тимано-Печорская газовая компания" - по поиску, разведке и разработке месторождений углеводородов в Интинском районе. В 2020 году компания намеревалась пробурить пять скважин для подтверждения запасов углеводородов. Для этого потребуется 2,5 млрд рублей, совокупный бюджет инвестпроекта - 65 млрд рублей. Но прежде необходимо решить вопросы, связанные с тем, что эти проекты затрагивают природоохранные территории национального парка "Югыд ва".

Инта - приполярный моногород с населением около 27 тыс. человек, из которых более 1,2 тыс. были заняты на единственном градообразующем предприятии АО "Интауголь", из-за нерентабельности с июля 2018 года оно находится в процессе ликвидации.

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