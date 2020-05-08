В Сбербанке заявили, что прорабатывают варианты финансирования "Уральских авиалиний"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сбербанк прорабатывает варианты финансирования авиакомпании "Уральские авиалинии", в том числе возможную выдачу кредита по госпрограмме, сообщил ТАСС зампред правления банка Анатолий Попов.

"Клиент обратился к нам за финансированием в апреле. Наши профильные службы анализируют документы и обновленную финансовую модель авиакомпании, скорректированную с учетом сложившейся ситуации в отрасли. Одновременно мы прорабатываем несколько вариантов финансирования, в том числе возможную выдачу кредитов в рамках госпрограммы поддержки бизнеса отраслей, пострадавших от коронавируса", - сообщил ТАСС Попов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее гендиректор "Уральских авиалинии" Сергей Скуратов подтвердил ТАСС, что компания испытывает определенные проблемы "с дальнейшим кредитованием производственной деятельности".

По словам полпреда в УФО Николая Цуканова, перевозчик обратился к нему за субсидиями на выплату зарплат и просьбой увеличить объем кредитных линий от банков, общий объем финансовой поддержки исчисляется миллиардами рублей. Цуканов подписал соответствующее обращение на имя председателя правительства, сообщил он ТАСС.

"Уральские авиалинии" входят в топ крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,6 млн человек по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья. Авиапарк насчитывает 48 лайнеров.