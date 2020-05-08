Оператор системы "Мир" прокомментировал возможный рост лимита по покупкам без ПИН-кода

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Повышение лимита на оплату покупок банковскими картами без ввода ПИН-кода незначительно повлияет на структуру бесконтактных платежей. Так, увеличение лимита свыше 1 тыс. рублей позволит дополнительно оплачивать без ввода ПИН-кода только 2-2,5% от общего числа операций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир").

"Подавляющее большинство операций по бесконтактным картам сегодня проводится без ввода ПИН-кода. Повышение лимита позволит перевести в режим без ввода ПИН-кода всего 2-2,5% от общего числа межбанковских операций, которые сегодня проводятся по всем картам "Мир". Если рассматривать сегмент продуктовой розницы, там эта цифра будет около 1-1,5%, а в аптеках - около 0,3%", - сообщили в пресс-службе системы платежных карт.

В настоящее время на оплату покупки бесконтактной картой "Мир" без ввода ПИН-кода установлен лимит в 1 тыс. рублей. При этом по данным НСПК, в марте 2020 года средний чек операций по картам "Мир" по России в POS-терминалах супермаркетов составил 488 рублей, в аптеках - 608 рублей, а в апреле - 521 и 615 рублей соответственно, что значительно ниже установленного в настоящее время лимита.

В пресс-службе НСПК отметили, что изменение данного лимита весьма трудоемкий и длительный процесс, требующий существенных усилий от всех банков, поскольку это затрагивает технологические настройки различных систем, в том числе POS-терминалов и систем риск-менеджмента кредитных организаций.

Ранее газета РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщила, что международная платежная система Mastercard рекомендовала российским банкам повысить лимит покупок с 1 тыс. до 5 тыс. рублей, при которых не требуется вводить ПИН-код.

В 2019 году международная платежная система Visa увеличила с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей предельную сумму покупок при бесконтактной оплате без введения ПИН-кода. Тогда в пресс-службе Visa отмечали, что такая инициатива учитывает текущую стадию развития платежного рынка и сформировавшиеся новые платежные привычки россиян.