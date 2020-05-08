{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оператор системы "Мир" прокомментировал возможный рост лимита по покупкам без ПИН-кода

В пресс-службе Национальной системы платежных карт считают, что повышение лимита мало повлияет на структуру платежей

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Повышение лимита на оплату покупок банковскими картами без ввода ПИН-кода незначительно повлияет на структуру бесконтактных платежей. Так, увеличение лимита свыше 1 тыс. рублей позволит дополнительно оплачивать без ввода ПИН-кода только 2-2,5% от общего числа операций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир").

"Подавляющее большинство операций по бесконтактным картам сегодня проводится без ввода ПИН-кода. Повышение лимита позволит перевести в режим без ввода ПИН-кода всего 2-2,5% от общего числа межбанковских операций, которые сегодня проводятся по всем картам "Мир". Если рассматривать сегмент продуктовой розницы, там эта цифра будет около 1-1,5%, а в аптеках - около 0,3%", - сообщили в пресс-службе системы платежных карт.

В настоящее время на оплату покупки бесконтактной картой "Мир" без ввода ПИН-кода установлен лимит в 1 тыс. рублей. При этом по данным НСПК, в марте 2020 года средний чек операций по картам "Мир" по России в POS-терминалах супермаркетов составил 488 рублей, в аптеках - 608 рублей, а в апреле - 521 и 615 рублей соответственно, что значительно ниже установленного в настоящее время лимита.

В пресс-службе НСПК отметили, что изменение данного лимита весьма трудоемкий и длительный процесс, требующий существенных усилий от всех банков, поскольку это затрагивает технологические настройки различных систем, в том числе POS-терминалов и систем риск-менеджмента кредитных организаций.

Ранее газета РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщила, что международная платежная система Mastercard рекомендовала российским банкам повысить лимит покупок с 1 тыс. до 5 тыс. рублей, при которых не требуется вводить ПИН-код.

В 2019 году международная платежная система Visa увеличила с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей предельную сумму покупок при бесконтактной оплате без введения ПИН-кода. Тогда в пресс-службе Visa отмечали, что такая инициатива учитывает текущую стадию развития платежного рынка и сформировавшиеся новые платежные привычки россиян.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
ТПП просит выдавать субсидии на зарплату всем предпринимателям из пострадавших отраслей
По словам главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, бизнес считает действующий порядок выдачи субсидий несправедливым
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС