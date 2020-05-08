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Набиуллина заявила, что падение ВВП во II квартале может составить 8%

Глава Банка России отметила, что вклад от сокращения добычи нефти в снижение ВВП может составить до 1 процентного пункта

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Данные опережающих индикаторов по итогам апреля соответствуют прогнозу ЦБ РФ о падении ВВП России на 8% во втором квартале 2020 года. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"В целом данные опережающих индикаторов по итогам апреля согласуются с нашим прогнозом падения ВВП во втором квартале на 8% год к году", - сказала она.

По ее словам, вклад от сокращения добычи нефти в снижение ВВП может составить до 1 процентного пункта. "Нефтяная отрасль - одна из ключевых отраслей в нашей экономике. Наши предварительные оценки показывают, что вклад замедления добычи нефти в снижение ВВП может составить до 1 процентного пункта. Это без учета влияния на смежные отрасли", - сказала она.

По словам Набиуллиной, снижение ВВП могло бы быть более значимым в случае отсутствия сделки ОПЕК+. 

Корректировка цены нефти в бюджетном правиле сейчас неактуальна, добавила она.

По действующему бюджетному правилу ЦБ ежемесячно покупает валюту для Минфина на дополнительные доходы от продажи нефти сверх базовой цены ($42,4 за баррель на 2020 год), которая направляется в Фонд национального благосостояния.

"Как-то серьезно менять цену отсечения, я думаю, что этот вопрос неактуальный. Вопрос индексации или снижения индексации (ежегодно базовая цена индексируется на 2% - прим. ТАСС) - наверное, возможно его обсуждать", - сказала Набиуллина. 

Ситуация с вкладами

Вклады россиян в банках в апреле, по предварительным данным, выросли на 0,8%, сообщила глава ЦБ. "Ситуация с вкладами населения в апреле улучшилась. Если в марте у нас был небольшой отток, около 1%, то, по предварительным данным, по итогам апреля прирост средств на счетах физических лиц составил около 0,8%", - сказала она.

Розничный кредитный портфель банков

Розничный кредитный портфель российских банков в апреле сократился на 0,6%, при этом сектор корпоративного кредитования продемонстрировал рост на 1,2%, сообщила Набиуллина. "С одной стороны, банки, вероятно, стали осторожнее выдавать новые кредиты, чтобы избежать роста потерь в будущем, а с другой - люди сами могут менее охотно их брать из-за неуверенности в отношении стабильности своих доходов", - сказала Набиуллина.

В целом динамика банковского сектора в апреле была "достаточно сдержанной", за исключением повышенного спроса на корпоративные кредиты. "Требования к российским компаниям увеличились приблизительно на 1,2%. Это ниже рекордного роста в марте - тогда было 2,6%, но заметно выше средних значений до введения ограничительных мер, что отражает возросшую потребность компаний в банковском финансировании на фоне снижения денежных потоков и сужения облигационного рынка", - пояснила глава ЦБ. 

По ее словам, профицит ликвидности в банках РФ снизился с начала года с 2,8 трлн до 1,4 трлн рублей на конец апреля. "С начала года профицит заметно снизился - с 2,8 трлн рублей на начало года до 1 трлн 400 млрд рублей", - сказала она. 

Аукционы репо

Более длительные по срокам операции репо будут введены для всех банков. Первые аукционы репо сроком один месяц пройдут в конце мая, а годового репо - в июне, сообщила Набиуллина.

"Чтобы дисбалансы не ограничивали способность банков к реструктуризации текущих кредитов и выдаче новых долгочсрочных кредитов, мы временно вводим более длительный по сроку инструмент рефинансирования. Долгосрочные операции репо планируется осуществлять на сроки один месяц и один год. Аукционы будут проводиться один раз в месяц. <...> Первый аукцион месячного репо предварительно планируем провести в конце мая, а годового репо - в конце июня", - сказала она.

По ее словам, ставка по годовому репо будет плавающей и будет изменяться вслед за ключевой ставкой. "Таким образом, эти операции не будут влиять на процентные ставки в экономике", - подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ РФ отметила, что по долгосрочному репо, учитывая объективно более высокие риски, ЦБ планирует принимать только самые надежные активы - ОФЗ и облигации субъектов РФ, муниципальных образований с наивысшим кредитным рейтингом по национальной шкале.

"Операции репо в сочетании с короткими депозитными операциями Банка России не будут менять общий объем профицита в системе, но скорректируют структуру пассивов банков, удлинив их срочность", - сообщила она.

В конце апреля Набиуллина заявляла, что ЦБ РФ видит потребность банков в более длинной ликвидности в ситуации, когда у банков сокращаются сроки по пассивам, удлиняются сроки по активам, в том числе в связи с реструктуризацией кредитов физическим и юридическим лицам.

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