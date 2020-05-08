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Набиуллина: россияне на фоне пандемии подали 1,4 млн заявок на реструктуризацию кредитов

Граждане на фоне пандемии подали 1,4 млн заявок на реструктуризацию кредитов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, российские банки реструктурировали кредиты малому и среднему бизнесу на 343 млрд рублей, всего поступило около 94 тыс. заявок на реструктуризацию. "Объем реструктуризации растет. Отношение рассмотренных и одобренных заявок к поступившим также показывает положительную динамику. К сегодняшнему дню было подано почти 94 тыс. заявок от МСБ, из них 20 тыс. - после 22 апреля, - сказала Набиуллина. - Всего реструктурировано кредитов малому и среднему бизнесу на 343 млрд рублей". 

Пик роста просроченной задолженности придется на конец 2020 года - начало 2021 года, отметила Набиуллина. "Пик просрочки мы ожидаем где-то во второй половине этого года, когда это будет уже видно. Может быть, в начале следующего года. Пока просрочка увеличилась не сильно", - сказала она. 

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