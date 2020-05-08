ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов

"На последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможность снижения ставки на 100 базисных пунктов. Я допускаю, что если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 базисных пунктов также будет рассматривать, безусловно, в числе других альтернатив", - сказала она.

По ее словам, ЦБ будет реже проводить регулярные пресс-конференции по мере стабилизации макроэкономической ситуации. "Последние недели изменения макроэкономической ситуации стали происходить не так быстро. Мы сохраняем еженедельный выпуск "Финансового пульса" и мониторинга отраслевых финансовых потоков на данных платежной системы. Мы при этом перейдем к более редкому проведению регулярных пресс-конференций, и следующая состоится через две недели - 22 мая", - сказала она.