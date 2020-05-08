Набиуллина отметила наличие у России потенциала для увеличения госдолга

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россия имеет потенциал для наращивания госдолга, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"У нас действительно достаточно низкий долг, один из самых низких. Безусловно, у нас есть потенциал некоторым образом увеличить госдолг, - сказала она. - Некоторое увеличение госдолга возможно, это обсуждается, но надо делать это аккуратно. ЦБ участвовать в прямом выкупе госдолга не планирует".

При этом, по мнению главы ЦБ, низкий уровень госдолга - это конкурентное преимущество РФ, которое создает дополнительную устойчивость экономики вне зависимости от внешней конъюнктуры.