Источник: "Победа" сможет претендовать на господдержку, несмотря на приостановку полетов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" сможет претендовать на получение государственной поддержки, несмотря на полную приостановку полетов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в отрасли.

В четверг министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что правительство одобрило выделение 23,4 млрд рублей на субсидии авиакомпаниям и утвердило правила их распределения. Газета "Ведомости" со ссылкой на проект документа писала, что на поддержку смогут претендовать только перевозчики, не прекратившие пассажирские рейсы, из-за чего "Победа" и ряд других компаний не смогут получить компенсации за апрель и май.

"Победа" сможет претендовать на получение части средств поддержки из бюджета, общий объем которых для всех авиакомпаний составит 23,4 млрд рублей", - сказал ТАСС источник.

Официально правила распределения этих средств пока не публиковались. По данным "Ведомостей", планируется, что авиакомпаниям компенсируют 365 рублей "за каждого пассажира, потерянного в отчетном месяце 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года". Именно 365 рублей составили в 2019 году расходы всех российских авиакомпаний на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи российским лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного пассажира, пишет газета.

Общая сумма убытков перевозчиков от приостановки полетов за рубеж и значительного сокращения внутренних рейсов пока не оценивалась. При этом еще в марте, когда были приостановлены только полеты в Китай и несколько европейских стран, первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько оценивал убытки авиакомпаний РФ в 100 млрд рублей.