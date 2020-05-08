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Источник: "Победа" сможет претендовать на господдержку, несмотря на приостановку полетов

Собеседник ТАСС указал, что лоукостер сможет претендовать на получение части средств поддержки из бюджета, общий объем которых для всех авиакомпаний составит 23,4 млрд рублей
Описание
© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" сможет претендовать на получение государственной поддержки, несмотря на полную приостановку полетов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в отрасли.

В четверг министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что правительство одобрило выделение 23,4 млрд рублей на субсидии авиакомпаниям и утвердило правила их распределения. Газета "Ведомости" со ссылкой на проект документа писала, что на поддержку смогут претендовать только перевозчики, не прекратившие пассажирские рейсы, из-за чего "Победа" и ряд других компаний не смогут получить компенсации за апрель и май.

"Победа" сможет претендовать на получение части средств поддержки из бюджета, общий объем которых для всех авиакомпаний составит 23,4 млрд рублей", - сказал ТАСС источник.

Официально правила распределения этих средств пока не публиковались. По данным "Ведомостей", планируется, что авиакомпаниям компенсируют 365 рублей "за каждого пассажира, потерянного в отчетном месяце 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года". Именно 365 рублей составили в 2019 году расходы всех российских авиакомпаний на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи российским лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного пассажира, пишет газета.

Общая сумма убытков перевозчиков от приостановки полетов за рубеж и значительного сокращения внутренних рейсов пока не оценивалась. При этом еще в марте, когда были приостановлены только полеты в Китай и несколько европейских стран, первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько оценивал убытки авиакомпаний РФ в 100 млрд рублей.

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