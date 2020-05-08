Еврогруппу призвали срочно найти пути финансирования пакета помощи ЕС в €240 млрд

БРЮССЕЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) должна срочно найти пути финансирования программы экстренной финансовой помощи объемом €240 млрд странам ЕС в условиях пандемии. Реализация программы должна осуществляться через Европейский стабилизационный механизм (ESM, стабилизационный фонд зоны евро). Об этом заявил в пятницу замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис перед очередной видеоконференцией Еврогруппы.

Недоработанный пакет ESM в €240 млрд является ключевым элементом экстренной программы помощи ЕС для перезапуска своей экономики на €540 млрд, об окончательном утверждении которой саммит ЕС объявил еще 23 апреля.

"Еврогруппа должна достичь политического решения по способам финансирования системы выделения помощи по линии ESM. Время имеет ключевое значение, поскольку программа должна заработать с 1 июня", - заявил он.

Таким образом, он официально признал, что финансирование многократно утвержденной на разных уровнях власти Евросоюза программы антикризисной помощи в реальности еще не определено даже схематически, или, как говорят в Брюсселе, "на политическом уровне".

23 апреля онлайн - саммит ЕС утвердил запуск с 1 июня программы экстренной помощи суммарным объемом в €540 млрд странам ЕС для перезапуска их экономик после завершения карантина.

Риск дефолта наиболее проблемных стран ЕС вновь становится реальностью в 2020 году в условиях резкого увеличения их бюджетных трат на различные меры социальной поддержки населения и экономической поддержки бизнеса, средства на которые придется занимать, поскольку доходы госбюджетов радикально сократятся из-за простоя экономики в условиях карантина. Согласно опубликованному 6 мая весеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии, ЕС ожидает в 2020 году беспрецедентный спад ВВП в 7,7%, мировой экономике спад предсказан на уровне 3,5%.