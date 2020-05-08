Автодилеры Москвы с 12 мая смогут ремонтировать машины и продавать автозапчасти

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Автодилеры Москвы с 12 мая смогут ремонтировать машины и продавать к ним запчасти, при этом запрет на продажу автомобилей сохраняется. Об этом сообщил ТАСС президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев, комментируя указ мэра столицы Сергея Собянина, предусматривающий первый этап ослабления введенных из-за коронавируса ограничений.

"Указом Собянина с 12 мая разрешена работа по техническому обслуживанию автомобилей, то есть не полноценной работы дилеров - речь идет про сервисное обслуживание. Как первый шаг - это хорошо, потому что мы давно говорим о том, что обслуживание автомобилей является критически важным как для населения, так и для многих организаций, в том числе, обеспечивающих продуктами население, для скорой помощи и так далее", - сказал Мосеев.

Работа автодилеров в Москве полностью приостановлена с начала карантина - 28 марта. Пока продажа автомобилей официально разрешена в 18 регионах, при этом в большинстве субъектов РФ допустим только ремонт и продажа запчастей.

По словам Мосеева, сейчас активно решается вопрос о запуске полноценной работы дилерских центров с 12 мая. "Мы рассчитываем, что это будет значимое количество, потому что есть поручение президента, есть настоятельная рекомендация Минпромторга. Надеемся, что точно больше половины регионов с 12 мая должны открыть продажи автомобилей", - сказал он.

Ранее автодилеры сообщали о возможных массовых банкротствах, а также обращались к правительству и президенту РФ с просьбой выделить субсидии на выплату заработных плат сотрудникам в размере МРОТ.

Авторетейл вошел в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за эпидемии коронавируса. Однако из-за большого оборота автодилеры в основном не подпадают под категорию малого или среднего бизнеса, на которую распространяется поддержка.