Путин обсудил с Совбезом экономическую ситуацию в стране и борьбу с COVID-19

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ход борьбы с распространением коронавируса, а также свои контакты в последние дни с зарубежными лидерами. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, совещание прошло в формате видеоконференции.

"Обсуждались текущие вопросы социально-экономической ситуации в стране", - сказал он. "Поднималась тема борьбы с коронавирусом", - добавил Песков.

"Владимир Путин детально проинформировал участников совещания о своих многочисленных телефонных контактах с зарубежными лидерами, которые состоялись в последние несколько дней", - сообщил пресс-секретарь.

Президент также поздравил участников совещания с наступающим Днем Победы.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, главы ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.