Мантуров: Россия начнет экспорт аппаратов ИВЛ после обеспечения внутренних потребностей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Россия начнет экспорт аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после обеспечения поставок для внутренних нужд, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на Уральском приборостроительном заводе.

"Как только будут обеспечены поставки для внутреннего использования в России, мы начнем отгрузки по тем заявкам, которые есть у коллег из-за рубежа", - сказал он.

Мантуров отметил, что в апреле выпуск аппаратов ИВЛ на производстве КРЭТ Ростеха вырос в 10 раз, до 800 штук, в мае планируется выпустить 2,5 тыс. штук, в июне - минимум 3 тыс. аппаратов.

Ранее в Ростехе ТАСС заявили, что готовы начать экспорт аппаратов ИВЛ в июне - июле после выполнения заказа правительства РФ. Уже получены заявки более чем на 20 тыс. аппаратов из 45 стран, сказали в госкорпорации.

При этом ранее сегодня сообщалось, что Вьетнам планирует поставить РФ 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ.

Как сообщала местная газета "Зан чи", посольство РФ в Ханое и вьетнамская многофункциональной корпорация Vingroup подписали меморандум, который предполагает передачу таких аппаратов с 15 мая по 30 августа.

ИВЛ для регионов

Российские регионы получили более 1000 аппаратов для искусственной вентиляции легких в рамках госконтракта с Минпромторгом и 500 аппаратов по прямым контрактам, сообщил Денис Мантуров.

По его словам, региональные медучреждения получают аппараты как по прямым контрактам с производителем, так и через госконтракт через Минпромторг.

"Ранее законтрактованные регионами напрямую порядка 500 аппаратов уже поставлены. И плюс в рамках исполнения государственного контракта, который профинансирован правительством через Минпромторг, мы уже поставили в регионы более 1000 ИВЛ", - сказал министр.

Снятие запрета на экспорт

Система здравоохранения РФ будет полностью обеспечена аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в конце июля, после этого возможно снятие запрета на их экспорт, заявил Мантуров.

"Мы рассчитываем на то, что в конце июля примерно мы должны завершить полностью исполнение государственного контракта, который сегодня реализовывается. И я рассчитываю на то, что система здравоохранения будет полностью обеспечена аппаратами ИВЛ уже в рамках не только дополнительного коечного фонда, а по тем запросам, которые есть по регионам. После этого я рассчитываю на то, что мы согласуем в правительстве возможность снятия ограничений на поставку на экспорт этой продукции", - сказал Мантуров.

"Принцип такой: где больше потребность - туда в первую очередь и направляется в том количестве, которое требуется для обеспечения коечного фонда, который сегодня уже завершил свое формирование по поручению президента", - пояснил Мантуров. Он добавил, что эта работа согласовывается с Минздравом.

Министр также отметил, что до начала пандемии Ростех поставлял свои аппараты ИВЛ в страны как ближнего, так и дальнего зарубежья.