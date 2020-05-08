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Пандемия коронавируса нового типа

ТПП просит выдавать субсидии на зарплату всем предпринимателям из пострадавших отраслей

По словам главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, бизнес считает действующий порядок выдачи субсидий несправедливым

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Все без исключения российские предприниматели, которые ведут деятельность в наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслях, должны получить субсидии на зарплаты сотрудникам. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, уточнив, что соответствующее обращение направлено исполняющему обязанности главы кабмина - первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову на прошлой неделе.

Согласно действующему постановлению правительства РФ, получателями субсидии на выплату зарплат смогут стать только те субъекты малого и среднего предпринимательства, чей основной вид экономической деятельности (ОКВЭД) относится к наиболее пострадавшим отраслям.

"По нашему мнению, нужен единый подход при определении субъектов малого и среднего бизнеса, подпадающих под меры финансовой поддержки. Право на беспроцентные займы и субсидии должны иметь предприятия, работающие в наиболее пострадавших отраслях, вне зависимости от того, основной у них или дополнительный ОКВЭД", - сказал Катырин.

По его словам, бизнес считает действующий порядок выдачи субсидий несправедливым. "Предприниматели, у которых к пострадавшим отраслям имеет отношение только дополнительный ОКВЭД, столкнулись, как и их коллеги с основным ОКВЭД, с точно такими же проблемами и бедами, их деятельность точно так же приостановлена или прекращена", - пояснил он.

Глава палаты рассчитывает, что в связи с этим будут внесены поправки в постановление правительства № 576 от 24 апреля.

О субсидии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 апреля утвердил правила предоставления субсидий на зарплату сотрудникам малых и средних предприятий, признанных наиболее пострадавшими в результате пандемии. Согласно тексту документа, субсидии будут выплачиваться компаниям из реестра, формируемого Федеральной налоговой службой (ФНС).

Условиями для включения в реестр в целях предоставления субсидии являются заявление в электронной форме от индивидуального предпринимателя или компании, включенных в реестр МСП до 1 марта 2020 года, отсутствие процесса ликвидации или процедуры банкротства. Также налоговая и страховая задолженность компании или индивидуального предпринимателя не должна превышать 3 тыс. рублей, а штат сотрудников не должен быть сокращен более чем на 10%.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичМалый и средний бизнесКатырин, Сергей НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
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