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РЖД продлевают действие сокращенного графика движения "Сапсанов" до 28 мая

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат в течение полугода

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. РЖД продлевают действие временного графика курсирования высокоскоростных поездов "Сапсан" до 28 мая в связи со снижением спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении холдинга.

С 12 по 28 мая между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать четыре пары поездов "Сапсан" (восемь рейсов) в утренние и вечерние часы.

В пятницу и воскресенье (15, 17, 22, 24 мая) количество рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до двенадцати в день (шесть пар).

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Пассажиры, планировавшие путешествие до 1 июня 2020 года, но вынужденные отказаться от поездки из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, также могут воспользоваться технологией дистанционной отмены поездки.

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