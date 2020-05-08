ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на данные министерства труда.

Уровень безработицы за апрель подскочил на 14,7%, это наивысший уровень со времен Великой депрессии, отмечает издание. В четверг Минтруд опубликовал статистику, согласно которой число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние семь недель - с 15 марта по 2 мая - превысило 33 млн.

По данным ведомства, с 26 апреля по 2 мая 3,16 млн американцев обратились за выплатой такого пособия. Эксперты ранее ожидали, что данный показатель составит 3 млн человек. При этом с 19 по 25 апреля было 3,84 млн таких обращений. До принятия в марте мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции еженедельно всего несколько сотен тысяч американцев подавали первичные заявки на пособия по безработице. Обычно в стране ежегодно количество рабочих мест увеличивается на несколько миллионов.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн. Они направлены на преодоление последствий распространения коронавируса и предусматривают выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. На прошлой неделе Минторг сообщил, что ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии. Американские власти планируют в ближайшее время возобновить работу ряда приостановивших свою деятельность из-за заболевания предприятий.