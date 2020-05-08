В городе Санья на Хайнане создадут трансграничную пилотную зону электронной торговли

САНЬЯ /Китай/, 8 мая. /ТАСС/. Санья в южной китайской провинции Хайнань вошел в число городов, где, согласно утвержденному плану правительства КНР, будет создана трансграничная комплексная пилотная зона электронной торговли. Об этом пишет газета " Хайнань жибао ".

Как уточняет издание, в общей сложности Госсоветом КНР по всей стране одобрено создание 46 таких зон. В правительстве указали на то, что при строительстве этих экспериментальных зон необходимо в полной мере использовать опыт уже реализованных ранее подобных проектов в Китае, а также продвигать модернизацию и вывод на новую ступень индустрии электронной торговли.

В руководстве страны также призвали создавать основу для продвижения внешней торговли и привлечения иностранного капитала. В то же время пилотные зоны должны действовать на основе принципов обеспечения безопасности сети и торговых сделок, а также гарантии высокого качества импортируемых и экспортируемых товаров. Наряду с этим в правительстве призвали создавать и развивать механизм управления и дальнейшей цифровизации электронной торговли.

Власти Хайнаня в настоящее время активно реализуют программу строительства на острове пилотной зоны свободной торговли, о запуске которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года. Согласно плану властей, ее создание придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.