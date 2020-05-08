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Кабмин направит в свой резерв 32,7 млрд рублей, не израсходованных в бюджете 2019 года

В частности, речь идет о 116 849,4 тыс. рублей, не использованных по программе создания в регионах дополнительных мест в яслях

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Правительство направит в свой резерв 32,7 млрд рублей бюджетных средств, не израсходованных в 2019 году. Соответствующее распоряжение от 7 мая за подписью исполняющего обязанности председателя правительства Андрея Белоусова опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Минфину России внести в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 32 млрд 691 млн 487,3 тыс. рублей за счет не использованных в 2019 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года", - говорится в документе.

Распоряжение уточняет источник части этих средств. Так, речь идет о 116 849,4 тыс. рублей, не использованных по программе создания в регионах дополнительных мест в яслях. Кроме того, в прошлом году регионы не израсходовали еще 24,54 млрд рублей иных субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

При этом в документе не указан источник оставшихся чуть более 8 млрд рублей.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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