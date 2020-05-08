Путин поручил к 1 июня принять решения о переносе на 2020 год закупок авто для госорганов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства к 1 июня организовать закупки автомобильной техники для органов власти, которые ранее планировались на более поздний срок.

"Правительству РФ принять решения, обеспечивающие закупки в мае - июле 2020 года автомобильной техники, запланированной к приобретению федеральными органами исполнительной власти за счет средств федерального бюджета в 2020-2022 годах, с привлечением при необходимости поставщиком для целей финансирования поставок данной техники кредитов банков, предусмотрев компенсацию процентов по указанным кредитам за счет средств федерального бюджета", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Путин поручил правительству проработать тему субсидирования ставок кредитов на покупку отечественных автомобилей по трейд-ин. "Рассмотреть вопрос дополнительной поддержки спроса на автомобильную технику путем реализации программы обновления автомобильного парка, предполагающей субсидирование за счет средств федерального бюджета части кредита, привлекаемого на приобретение нового автомобиля российского производства, при сдаче подержанного автомобиля в трейд-ин", - говорится в документе. Доклад по этой теме должен быть представлен главе государства до 22 мая 2020 года.

Путин поручил до 22 мая выделить 15,5 млрд рублей на программы льготного автокредитования и лизинга.