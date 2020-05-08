Минтранс сообщил об отсутствии предпосылок банкротства "Уральских авиалиний"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Предпосылок банкротства или других тревожных тенденций относительно финансово-экономического состояния "Уральских авиалиний" нет, говорится в сообщении Минтранса.

"Росавиация проводит постоянный мониторинг финансово-экономического состояния российских авиакомпаний. Каких-либо тревожных тенденций финансово-экономического состояния "Уральских авиалиний", тем более предпосылок ее банкротства нет", - отмечается в сообщении.

Ранее гендиректор "Уральских авиалинии" Сергей Скуратов заявил ТАСС о том, что компания испытывает определенные проблемы "с дальнейшим кредитованием производственной деятельности".

В Минтрансе в свою очередь сообщили, что со Скуратовым "были проведены консультации относительно документов, которые необходимо представить для рассмотрения вопроса о выделении субсидий".