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Минтранс сообщил об отсутствии предпосылок банкротства "Уральских авиалиний"

Ранее гендиректор "Уральских авиалинии" Сергей Скуратов заявил, что компания испытывает определенные проблемы "с дальнейшим кредитованием производственной деятельности"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Предпосылок банкротства или других тревожных тенденций относительно финансово-экономического состояния "Уральских авиалиний" нет, говорится в сообщении Минтранса.

"Росавиация проводит постоянный мониторинг финансово-экономического состояния российских авиакомпаний. Каких-либо тревожных тенденций финансово-экономического состояния "Уральских авиалиний", тем более предпосылок ее банкротства нет", - отмечается в сообщении.

Ранее гендиректор "Уральских авиалинии" Сергей Скуратов заявил ТАСС о том, что компания испытывает определенные проблемы "с дальнейшим кредитованием производственной деятельности".

В Минтрансе в свою очередь сообщили, что со Скуратовым "были проведены консультации относительно документов, которые необходимо представить для рассмотрения вопроса о выделении субсидий". 

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