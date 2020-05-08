Около 60% салонов красоты Москвы могут обанкротиться из-за пандемии

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Около 60% салонов красоты рискуют обанкротиться в результате пандемии коронавируса и введенных из-за этого ограничений. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"В Москве работает более 12 тыс. салонов красоты, количество работников - 180 тыс. человек и количество клиентов в месяц - 7,2 млн человек, объем рынка - почти 130 млрд рублей. И прогноз по банкротству - 60% бизнесов", - сказала она на онлайн-совещании с представителями индустрии красоты "Индустрия красоты в условиях ограничительных мер".

Бизнес-омбудсмен отметила, что предприятия отрасли с началом пандемии стали объединяться, чтобы быть услышанными, и некоторые из мер поддержки, которую они просили у государства, уже удалось получить.

На совещании представители индустрии красоты сообщили, что разработали свои предложения для Роспотребнадзора, которые позволили бы открыть предприятия отрасли в ближайшее время, а также попросили частично или полностью субсидировать затраты на средства защиты от коронавируса.

Меры поддержки бизнеса в Москве

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. До 31 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса.

Меры первого пакета включают продление до 31 декабря срока уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций сфер культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной видов деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. Согласно ему, отсрочка по налогу на имущество и земельному налогу распространена на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.