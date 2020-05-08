{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС отмечает снижение цен на яйца

Минимальная стоимость десятка яиц в среднем по стране снизилась до 56,92 рубля

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает снижение цен на яйца в России в конце апреля - начале мая, говорится в сообщении ведомства.

"По данным проводимого ФАС России мониторинга цен на социально значимые продукты питания, после 20 апреля 2020 года наблюдается тенденция к снижению цен на яйцо. Так, минимальная стоимость десятка яиц в среднем по стране на 20 апреля составляла 58 рублей, а к 8 мая она снизилась до 56,92 рубля", - отмечается в сообщении.

И хотя исторически уровень цен на продукты в Дальневосточном федеральном округе выше, чем в целом по стране, однако снижение цен на яйца наблюдается и там.

В ФАС отметили, что оптово-отпускные цены на яйца устанавливаются исходя из себестоимости его производства и реализации и с учетом спроса на продукцию. Существенное влияние на объем спроса внутри регионов и, как следствие, цен на куриные яйца оказывает сезонный фактор.

При этом плавный рост цен происходил с начала года и был связан в том числе с увеличением затрат на приобретение импортных кормов, импортного племенного яйца и суточного молодняка в связи с ростом курса валюты.

"В последние дни мы отмечаем снижение стоимости на некоторые продукты питания, и не только на яйца. Позитивную тенденцию демонстрируют также цены на помидоры и огурцы. В сложных экономических условиях борьбы с пандемией и резкими изменениями курсов валют мы призываем производителей и поставщиков продуктов питания подходить к ведению бизнеса максимально ответственно и социально-ориентированно", - приводятся в сообщении слова и.о. начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Ларисы Вовкивской.

В свою очередь заместитель руководителя ФАС Павел Заборщиков подчеркнул, что ведомство внимательно следит за ситуацией с ценами на продукты питания. "Фиксированные ранее скачки стоимости отдельных категорий товаров были обусловлены как серьезными изменениями в российской и мировой экономике, так и ажиотажным, неконтролируемым спросом. Однако в случае, когда рост цен на продукты питания не обоснован экономически, а вызван только лишь желанием получить дополнительную прибыль за счет граждан, ФАС России будет применять все предусмотренные законом меры антимонопольного реагирования", - сказал он.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Еврогруппа согласовала программу ЕС для борьбы с пандемией в €240 млрд
Программа экстренной помощи должна начать действовать с 1 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС