МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает снижение цен на яйца в России в конце апреля - начале мая, говорится в сообщении ведомства.

"По данным проводимого ФАС России мониторинга цен на социально значимые продукты питания, после 20 апреля 2020 года наблюдается тенденция к снижению цен на яйцо. Так, минимальная стоимость десятка яиц в среднем по стране на 20 апреля составляла 58 рублей, а к 8 мая она снизилась до 56,92 рубля", - отмечается в сообщении.

И хотя исторически уровень цен на продукты в Дальневосточном федеральном округе выше, чем в целом по стране, однако снижение цен на яйца наблюдается и там.

В ФАС отметили, что оптово-отпускные цены на яйца устанавливаются исходя из себестоимости его производства и реализации и с учетом спроса на продукцию. Существенное влияние на объем спроса внутри регионов и, как следствие, цен на куриные яйца оказывает сезонный фактор.

При этом плавный рост цен происходил с начала года и был связан в том числе с увеличением затрат на приобретение импортных кормов, импортного племенного яйца и суточного молодняка в связи с ростом курса валюты.

"В последние дни мы отмечаем снижение стоимости на некоторые продукты питания, и не только на яйца. Позитивную тенденцию демонстрируют также цены на помидоры и огурцы. В сложных экономических условиях борьбы с пандемией и резкими изменениями курсов валют мы призываем производителей и поставщиков продуктов питания подходить к ведению бизнеса максимально ответственно и социально-ориентированно", - приводятся в сообщении слова и.о. начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Ларисы Вовкивской.

В свою очередь заместитель руководителя ФАС Павел Заборщиков подчеркнул, что ведомство внимательно следит за ситуацией с ценами на продукты питания. "Фиксированные ранее скачки стоимости отдельных категорий товаров были обусловлены как серьезными изменениями в российской и мировой экономике, так и ажиотажным, неконтролируемым спросом. Однако в случае, когда рост цен на продукты питания не обоснован экономически, а вызван только лишь желанием получить дополнительную прибыль за счет граждан, ФАС России будет применять все предусмотренные законом меры антимонопольного реагирования", - сказал он.