Маски и перчатки можно будет приобрести на пригородных станциях, станциях МЦК и МЦД

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Средства индивидуальной защиты - маски и перчатки - можно будет приобрести на пригородных станциях, а также на МЦК и МЦД, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

"Учитывая принятые рядом субъектов Российской Федерации решения о необходимости надевать в общественных местах и в общественном транспорте средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), в настоящее время в билетных кассах пригородных перевозчиков на больших и малых вокзалах, ТПУ и остановочных пунктах (в том числе МЦК) сети российских железных дорог организуется продажа защитных масок, одноразовых перчаток, а также гигиенических наборов, включающих в себя маску и перчатки вместе. В ближайшее время также будет организована их реализация с использованием вендинговых аппаратов", - рассказали в компании.

В РЖД напомнили, что сегодня в рамках реализации комплекса профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на вокзалах и станциях России устанавливаются диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук. Они устанавливаются в наиболее доступных точках для пассажиров - рядом с входными досмотровыми группами или в залах ожидания.

"В настоящее время бесконтактными диспенсерами со специальными антисептическими средствами оснащены свыше 600 больших и малых вокзалов, включая ТПУ МЦК и МЦД, где наблюдается наибольший пассажиропоток. О необходимости соблюдать социальную дистанцию пассажиров информируют специальные указатели, памятки и напольная разметка, которая помогает отмерить безопасное расстояние. В залах ожиданиях размещены наклейки с рекомендациями по рассадке пассажиров", - сказали в пресс-службе РЖД.

Меры защиты на вокзалах

На вокзалах и в поездах по всей стране проводится комплексная дезинфекция с использованием специальных обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов, а также регулярная уборка всех помещений вокзалов и станций с применением дезинфицирующих моющих средств, которые безопасны для здоровья человека и имеют широкий спектр антимикробного воздействия. Во время обработки особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: ручкам, перилам, поручням, подлокотникам сидений, стенам и столикам.