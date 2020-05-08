Валерий Ангелов назначен официальным представителем Казначейства России

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Должность официального представителя по работе со СМИ создана в Казначействе России, им стал Валерий Ангелов, до этого работавший в Генеральной прокуратуре России. Об этом ТАСС сообщили в пятницу пресс-службе Казначейства РФ.

"Сегодня Казначейство России - это динамично развивающаяся, надежная и передовая финансовая система нашего государства. Миссия ведомства - укрепление лидерства России в мире по качеству управления общественными финансами во благо граждан страны. В Казначействе России назначен официальный представитель по работе со средствами массовой информации. Приказом руководителя Федерального казначейства им стал Валерий Ангелов", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что официальный представитель ранее работал в управлении общественных связей МВД России, занимал должность заместителя руководителя департамента взаимодействия со СМИ центрисполкома партии "Единая Россия", последние четыре года проходил службу в Генеральной Прокуратуре РФ, где возглавлял отдел мониторинга СМИ управления взаимодействия со средствами массовой информации.